調查：明年加薪2.2%　建造業最吃香

JobsDB香港區總經理李政勳。（大公報） 中評社香港11月17日電／JobsDB香港區總經理李政勳表示，隨著勞動市場回暖，招聘廣告的申請數量持續增加，但不少雇主仍然面對請人難的問題，因此預期明年打工仔平均加薪2.2%，較2023年回升0.6個百分點。



大公報報導，在第三季委托獨立調查機構，訪問41個行業共407家本港商業機構，結果顯示加薪幅度最多的行業包括建造業、飲食業，加薪幅度分別為4.4%及4.2%，金融科技業排第三，加薪3.9%。



李政勳指出，特區政府未來數年的基本工程每年將投入超過1000億元，香港的整體工程總量將增至每年約3000億元，隨著香港工程總量提升，對建造業的勞力需求亦會急劇增加，帶動行業的薪酬升幅。



至於飲食業方面，李政勳表示，通關後的飲食業前線人手需求持續增加，在現今打工仔講求“Work－life balance”（工作與生活上的平衡），加上飲食業工時較長和需要長期的勞動體力，而且基本薪酬待遇的競爭力較弱，行業未必成為打工仔首選。

JobsDB籲雇主提供培訓



另外，調查結果顯示，62%受訪企業於過去12個月有發放花紅，與去年相若。其中，36%企業提供保證花紅，按年上升13個百分點。



李政勳認為，不少雇主仍然面對請人難的問題，反映本港的人力資源出現“技能錯配（skills mismatch）”，因此鼓勵雇主“變陣”投入資源，為員工提供更多技能培訓機會。