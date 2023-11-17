中評社香港11月17日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，美國息口高企，世界各國都希望聯儲局減息紓緩高息壓力。美國公布的經濟數據卻異常強勁，減息機會唯有不停推後，等待美息回軟才有機會反彈的全球投資市場，唯有繼續苦等。



大公報報導，今年以來美國經濟表現普通，但10月底公布的經濟數據卻明顯轉強，令人感到意外。美國三季度國內生產總值（GDP）環比年率初值為增長4.9%，預期為上升4.3%。GDP隱性平減指數初值為增長3.5%，預期為上升2.5%。期內個人消費支出（PCE）物價指數初值為上升2.9%；核心PCE物價指數初值為上升2.4%，預期為漲2.5%。



美國9月耐用品訂單按月增長4.7%，預期為上升1.7%。期內扣除運輸的耐用品訂單按月增長0.5%，預期為升0.2%，扣除國防的耐用品訂單增長5.8%。



全美不動產協會（NAR）數據顯示，美國9月二手樓待完成銷售指數為72.6，按月升1.1%，市場原先估計會下跌1.8%，8月則下降7.1%。與去年同期比較，指數下跌11%。勞工部公布，截至10月21日止當周，新申請失業救濟人數21萬人，按周增加1萬人，市場預期為20.7萬人，前值修訂為20萬人。



投資市場壓力重重



美國財長耶倫表示，美國經濟增長強勁，或令債券孳息率保持高位。三季度經濟以年率計按季增長4.9%，好過預期，並創近兩年來最快增速。就業市場緊張推高薪酬並帶動消費支出，企業為滿足強勁需求亦快速補貨，住宅投資結束連續第九個季度收縮。



耶倫指出，近5%經濟增長是一個很強勁數字，反映經濟表現良好，並且正在“軟著陸”，這可能令較長期債券孳息率保持在高位。她反駁債息上升是由於擔心美國赤字增加或擔心經濟衰退的說法，若利率保持高位，對美國償債負擔將帶來更大挑戰，但屬可控水平。



美國經濟數據走強，筆者相信息口只能持續高企，短期內減息機會渺茫。全球投資者寄望減息帶來的升市，應要推遲，他們暫時要採取守勢，難以期望在短期之內有正面投資回報。雖然高息泰山壓頂，日前聯儲局凍息應算好消息。