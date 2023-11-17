施羅德深耕內地香港　看好長期前景

施羅德對內地與香港的長期發展前景維持正面觀點，並指是集團主要盈利來源地之一。（大公報） 中評社香港11月17日電／施羅德投資自1994年在上海設立第一個內地代表處以來，長期深耕內地市場。施羅德投資香港行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，內地和香港是施羅德投資的主要盈利來源地之一，集團對其長期發展前景感正面的觀點維持不變。



大公報報導，麥尚儀於2023年1月加入施羅德投資，並於今年6月出任北亞區行政總裁，負責中國香港、日本、韓國和中國台灣市場的業務，現時常駐香港。麥尚儀指出，施羅德在香港營運超過50年，對內地與香港的長期發展前景維持正面觀點，部分原因是內地是全球第二大經濟體，市場已經頗具規模，區內客戶亦有不同的投資和理財需求。



施羅德投資現時在內地設有兩家合資公司，分別從事基金和財富管理業務。今年1月時，施羅德基金管理（中國）也獲得中證監批准，可於內地設立外商獨資公募基金管理公司，麥尚儀形容，印證了集團長期深耕內地市場的決心和承諾。



她續說，即使面對地緣政治升溫，加上投資市場環境充滿挑戰，今年以來施羅德在內地與香港市場仍然錄得資金流入，暫時未有聽聞旗下客戶要求把內地撇除於全球或亞洲投資範圍以外（ex－China）。



港擁區位優勢 人才漸回流



過往在疫情期間，不少外資公司或人才從香港返回其原居地，隨著香港逐漸復常，麥尚儀說，現時看到這些公司或人才也重回香港，她認為“可以理解”（make sense），主要是香港擁有區位優勢，即香港乃進入內地市場的重要門戶，而這種優勢是其他地區未能提供。



談及投資環境，她坦言，近年的市況相當波動，要妥善管理並非易事，故投資組合多元化變得相當重要。施羅德投資較為看好的其中一個資產類別是環球債券，以投資級別（IG）的企業債券為例，其總回報約5%至6%。



另一方面，麥尚儀認為，香港投資者似乎比較鐘情投資股票。根據施羅德投資昨日公布的《2023年環球投資者研究》調查報告，儘管利率及通脹持續上升，香港零售投資者仍對市場的投資前景抱持堅定信心，高達98%的受訪者預期未來5年有望實現正回報。

