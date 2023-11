中大研可食用包裝膜　冀取代塑膠

中評社香港11月17日電/塑膠袋是最常用的包裝材料,具有輕便、堅固、耐用、耐腐蝕和低成本等特點,但需數百年才可降解,造成嚴重的環境污染。香港中文大學(中大)研究團隊研發嶄新的可食用食品包裝膜,以取代塑膠,在新一代可降解材料研究上取得重大突破。領導這項研究的中大理學院助理院長(研究)魏濤表示,希望這種新材料可以為本地餐飲業界提供一個環保的選擇,為即將實施的即棄膠餐具管制措施作好準備。



大公報報導,魏濤及其團隊發現細菌纖維素(bacterial cellulose,簡稱BC)能用作可食用食品包裝膜。BC由木曲菌與酵母菌的共生菌體製造而成,這種共生菌體原用於製作康普茶(Kombucha),通稱“紅茶菌”。透過對木曲菌進行基因改造,使其分泌出纖維素,形成生物膜,經過微生物發酵後便成為BC。這種新生物基包裝材料的拉伸效果與塑膠袋類似,能在自然環境下降解,對人體無害,且生產過程中無需砍伐樹木,不會對環境造成破壞。



可自然降解 不損環境



研究團隊亦發現,由BC基薄膜、大豆蛋白、海藻酸鹽組成的復合材料,不但可食用,還具備力學穩定、透明、柔韌、高阻隔、高熱穩定性等多個優點。這種包裝膜無毒、生產過程簡單,且於一至兩個月內可在自然環境中完全降解,就算進入水生態亦不會對海洋生物構成威脅。魏濤表示希望這種新型BC食品包裝膜可以為本地餐飲業界提供一個環保的選擇,為即將實施的即棄膠餐具管制措施作好準備。目前該研究成果已於《Journal of the Science of Food and Agriculture》雜誌上發表。



不過,魏濤亦表示,由於塑膠的成本低,相信新物料的成本難以比塑膠更平。團隊會繼續改進物料的多樣性,制成新型薄膜或塗層,讓業界更加廣泛應用,但相信仍需要一段時間改良才可全面取代塑膠材料。