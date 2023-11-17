王金平喊話郭台銘　回藍一起為非綠聯盟努力

國民黨前“立法院長”王金平。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／中國國民黨前“立法院長”王金平上午受訪表示，他沒被徵詢出任不分區立委，也沒報名。對於藍白合，他不覺得台灣民眾黨主席柯文哲有被壓迫，應是出於下架民進黨考量。他期待鴻海創辦人郭台銘回到藍陣營，一起為非綠聯盟目標努力。



外傳王金平被點名是“立院”龍頭最佳人選，王金平今天表示沒有接獲任何徵詢，他說，“11月3日是報名截止日，我連報名都沒有”。



王金平也向郭台銘喊話表示，期待郭能回到藍陣營，一起團結一致，以所有非綠聯盟做共同努力，達成共同目標。



王金平17日上午參加1111人力銀行活動。針對傳出他對馬英九出面支持全民調極度不滿，王金平表示，他沒有批評，只是說自己看法而已。



追問柯文哲在簽下六項共識後哭了，感覺是否被逼？王金平說，柯文哲應是考慮到黨內各方面失望，難過而已，絕對不是因為受到壓迫，也沒人去壓迫，怎麼壓迫法？柯文哲應該是考量到整體選舉，怎麼局面對非綠最好，真正達到下架民進黨目的。



王金平說，柯文哲堂堂正正在全民面前做出承諾，相信他會遵守諾言。至於兩人是否談到2024大選籌備新台幣百億元，王金平說，問問柯文哲就知道，他們沒有談到任何經費的問題，絕對沒有，大家放心。