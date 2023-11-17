郭一鳴：保育不是把舊的一切都保留

霓虹燈廣告牌是香港夜景特色之一。＼資料圖片 中評社香港11月17日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報﻿維港看雲文章說，近日有關清拆舊霓虹燈廣告的新聞引起關注，有網民強烈反對清拆霓虹燈廣告牌，聲稱此舉等於拆“香港的招牌”。潮流興懷舊重視保育，但維度要如何設定才合適？城市要發展，部分舊廣告牌有安全隱患，確有必要清拆，政府應盡量在兩者之間取得平衡。不過，說到霓虹燈廣告是“香港的招牌”，老一輩上海人未必同意，可能會覺得霓虹燈廣告最早應該是“上海的招牌”。



文章說，一九六八年白先勇在台灣發表短篇小說《金大班的最後一夜》，講述他記憶中的上海灘十裡洋場燈紅酒綠的世界，著名的百樂門舞廳的頭牌舞女嫁作商人婦。六年後導演白景瑞將小說改編成同名電影上映，片中由蔡琴演唱的主題曲《最後一夜》有一句“紅燈將滅酒也醒，此刻該向它告別”，曲中的“紅燈”，就是指霓虹燈。也許很多人還記得八十年代上海《街上流行紅裙子》（內地一部根據同名小說改編的電影），卻不知道三四十年代的上海街上流行霓虹燈。當年解放軍第三野戰軍進入上海市區時，命令所有官兵睡在街頭，不准打擾市民，這個故事後來拍成電影《南京路上好八連》，但也有個別農村出身的戰士覺得“上海的風也是香的”，後來果然中了資產階級的糖衣炮彈，沒有倒在槍林彈雨的戰場，反而倒在南京路的霓虹燈下。這是電影《霓虹燈下的哨兵》其中一個情節，故事的背景是一九四九年五月上海解放之後，這是當年上海流行霓虹燈的另一個證據。



三四十年代是上海的霓虹燈輝煌時代，到了五十年代之後開始暗淡，當中部分霓虹燈跟隨主人到了香港之後重新亮起來。在一九六○年代，隨著香港工業發展蓬勃，許多企業、店舖、夜總會，食肆等，紛紛使用霓虹燈招牌來宣傳自家品牌，五彩繽紛、鮮艶奪目的霓虹燈廣告逐漸成為香港最具標誌性、獨具魅力的夜景。那些年不少港產片以港九商業區為拍攝背景，將香港到處霓虹燈這種獨特的景觀傳播到海外和內地，成為世界各地觀眾認識香港、對香港記憶的一部分。從這個意義上講，保育這種老香港的人文景觀，確有必要，亦有價值。



但是，不少無主廣告牌年久失修，不僅有礙觀瞻影響市容，更儼如一個個空中炸彈，途人隨時會“中頭獎”，出了事誰負責？因此，政府以公眾和遊客安全為首要考慮，亦是無可厚非。據統計，過去五年，根據港府屋宇署修訂建築物條例，不少舊區店家戶外霓虹燈招牌因有“安全疑慮”，而遭到大量拆卸或重新維修，總數達一點六萬個。位於香港油麻地廟街的老字號美都餐室，其招牌於本月八日最後一次亮燈，並於翌日拆卸結束五十八年歷史，有媒體形容這是“代表香港又有一塊歷史招牌不敵時代洪流而熄燈”，惋惜之情溢於言表。



如何在保育和安全、發展之間取得平衡，從來不是一件容易的事情，政府固然首要考慮保障公眾和遊客安全，但採取一刀切清拆的做法，肯定不會符合社會期望，亦不符合香港的整體和長遠利益。因此，政府不妨邀請專家成立專責小組，一是考慮劃出特定區域保育區內霓虹燈廣告，二是評估全港有哪些霓虹燈廣告具有保育價值，一些無主霓虹燈如確有保育價值，可交有興趣的團體保育，和其他保護文物項目一樣，費用由政府支持或資助。至於眾多舊霓虹燈的命運，只能逐漸走進歷史。



文章說，筆者曾聽金庸親口說，當年他從上海來到香港，感覺像是從大都市來到鄉下地方。的確，當年香港沒有上海灘。八十年代上海走出封閉，九十年代開始重新找回“東方大都市”的感覺，在短短十多二十年間，外灘對岸的浦東神奇般出現一個高樓林立、美輪美奐、彩燈璀璨的現代化新上海。與此同時，老上海被好好保育，“百樂門舞廳”依舊屹立在華山路口，但今非昔比，舞池內外的霓虹燈也已隨金大班們消失於歷史的長河，換上了五彩的LED射燈。保育不是把舊時代的一切都保留起來。