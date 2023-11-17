藍白小雞聯手掃街　互幫侯柯、柯侯配拉票

國民黨台北市“立委”參選人游淑慧、張斯綱與民眾黨台中市“立委”參選人蔡壁如，雙手交疊，一同到士林市場拜票掃街。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）2024藍白整合底定，18日將公布中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲的正副搭配。國民黨台北市“立委”參選人游淑慧、張斯綱、民眾黨台中市“立委”參選人蔡壁如17日攜手到士林市場拜票掃街，進行藍白15日協商成功後首次藍白小雞合體，雙方齊喊希望民眾投藍白組合、不要投民主進步黨賴清德、蕭美琴，也不忘相互爭取侯柯配、柯侯配的電話民調支持。



游淑慧、張斯綱、蔡壁如今日上午到士林市場掃街，現場攤商很多，氣溫衹有20度，但3人仍熱情互動，相互握手、擁抱，展現好交情，並於會前接受聯訪。



張斯綱表示，這次是藍白整合成功後首次小雞聯手掃街，原本2周前就安排好，但那時藍白合氣氛不好，所以順延。



游淑慧打趣說，雙方家長和親後，小雞終於可公開交往，希望藍白支持者都能投給這個組合，她也是台中的女兒，會再去幫蔡壁如輔選，展現強強合作氣勢。藍白整合前，就像情人哪會不吵架？現在團結了，不管結果如何都是好事。



蔡壁如說，謝謝國民黨台中市長盧秀燕也支持她，她在台中也與國民黨4名年輕帥哥“立委”參選人“F4”合作，藍天白雲是一直進行，她也要稱讚柯的政治家風範，她還是要喊支持柯侯配。游、張則笑說，要支持侯柯配。

