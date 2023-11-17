邱臣遠：民眾黨不分區名單　這兩天是關鍵

邱臣遠。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北11月17日電（記者 俞敦平）民眾黨的不分區“立委”名單，一直是外界關注的焦點，尤其在前時代力量“立委”黃國昌加入民眾黨後，更引發各界的猜測和期待。然而，民眾黨的不分區“立委”名單，目前還沒有確定，也沒有對外公布。民眾黨團總召、“立委”邱臣遠表示，這兩天是關鍵的時間點，他們會盡速完成相關的程序，並在下個禮拜登記前，公布最後的名單和排序。



前時代力量黨主席、前“立委”黃國昌，昨日晚間宣布退出時代力量，轉而加入民眾黨，並成為民眾黨不分區“立委”的提名人選之一。黃國昌加入民眾黨，無疑是2024年選舉的一大變數，也讓民眾黨的可能的不分區“立委”名單更加豪華。目前傳出的民眾黨的不分區“立委”名單，包括黃國昌、前台北市副市長黃珊珊、前陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、民眾黨台北市黨部主委林國成、戰國策傳播集團董事長吳春城、媒體人張啟楷、政大公行系教授江明修、東吳大學政治系教授劉書彬、台灣新移民協會理事長麥玉珍和柯競辦發言人陳智菡等人。民眾黨的目標是拿下8席不分區“立委”，甚至希望能達到10席，並喊出“國會”三黨不過半的口號。



邱臣遠17日於“立院”受訪時表示，原本預定在這週四16日召開的選決會，因為藍白合的原因，還沒有召開，所以不分區“立委”名單還沒有底定。他說，他們需要等待明天上午，藍白合的民調公布後，才能進行下一步的安排。他說，他們會盡速召開選決會，並將名單送交中央委員會核定，然後對外公布。他說，他們的目標是儘快公布最後的名單和排序。他說，這兩天是關鍵的時間點。