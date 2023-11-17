柯陣營拋不計全市話民調？民眾黨：專家討論

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月17日電（記者 俞敦平）藍白合成局，由三方推派民調專家檢視11月7日至11月17日的民調決定國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲正副組合。不過，今天卻傳出柯陣營主張全市話不納入計算。對此，民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨17日於“立院”受訪時，民調的採計方式還有很多細節需要釐清，目前正在由民調專家們進行討論。



國民黨和民眾黨15日在馬英九的見證下，達成了一項關於大選的協議，即所謂的“藍白合”。根據協議，兩黨將以“得點制”的方式，以11月7日至11月17日的民調為依據，如果國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲的支持度差距在誤差範圍內，則以侯柯配得一分；如果兩人的支持度差距超過誤差範圍，則以支持度較高者為得一分。最後總分較高者將為正的代表兩黨參加2024大選。



楊寶楨表示，民調的採計方式還有很多細節需要釐清，目前正在由民調專家們進行討論。她說，首先要篩選哪些民調機構的民調結果可以納入計算，這要考慮到民調機構的公信力、樣本數、調查日期、發布日期等因素。其次，要確定民調的誤差範圍，不同的民調機構可能有不同的誤差範圍，一般認為是3%，但也有可能高於或低於這個數字。最後，要判斷是否要採納一些新出現的民調機構的民調結果，如果這些民調機構過去沒有公布過相關的民調，或者是為了某些目的而做出的民調，那麼可能就不適合當作採計的依據。



楊寶楨說，這些細節都需要由民調專家進行仔細的分析和討論，才能做出一個公正、合理、可信的民調採計方式。她希望大家能夠耐心等待民調專家的最終決定，並尊重他們的專業判斷。