入民眾黨遭撻伐　黃國昌叫陣民進黨公開辯論

黃國昌接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）前時代力量黨主席、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌16日宣布加入台灣民眾黨，遭輪番撻伐。黃國昌17日表示，既然民進黨中央這麼關心他，一周內連發4篇新聞稿罵他，他喊話將赴民進黨中央與賴清德公開直播辯論。對於民進黨稱將派不分區“立委”提名人王義川對陣，黃也欣然說好，就配合。



對於黃國昌入黨，民眾黨主席、2024參選人柯文哲昨天說，因為蒼蠅蟑螂太多，剋蟑要拿出來噴一噴，“社會太不正常，所以不得不用黃國昌”。柯日前曾提若執政要黃國昌當“法務部長”。



黃國昌批，民進黨中央連番罵他，讓他受寵若驚，他願意親赴民進黨中央，並與賴清德就民進黨對他提出的指教，以及“民進黨是否應繼續全面執政”進行公開討論，網路全程直播。民進黨發言人林楚茵稱，既然黃國昌那麼愛找人辯論，就接受台大土木工程博士王義川的戰帖，立刻進行“國家發展方向”的公開辯論，只要雙方時間敲定即可，不拘形式。



黃國昌今早赴台北市醒吾大樓《POP Radio》電台接受台長黃暐瀚專訪，會後接受媒體聯訪。



黃國昌，現年50歲，出生於新北市，美國康乃爾大學法學博士，歷任時力黨主席、“立委”、政治大學法律系副教授、“中央研究院”法律學研究所研究員、台北大學法律學系兼任教授、律師等。昨日正式宣布加入民眾黨。



黃國昌表示，若民進黨接受他的挑戰，那就看民進黨的時間，他都配合。



媒體問，昔日的太陽花學運世代戰友、民進黨“立委”參選人吳沛憶批黃國昌噁心，無黨籍“立委”林昶佐也有暗酸，會不會擔心失去以前時代力量及昌粉的支持？



黃國昌說，時力的領導階層選擇他們的政治路線，他都祝福，而他離開時力，也會珍惜過去曾共同的努力，他不說任何負面的話，不過太陽花是台灣社會上重要的公民運動，不是專屬任何政黨，對於現在到民進黨參加黨公職的人講的話，他雖不同意，但尊重，希望下屆“立法院”的兩岸協議監督條例總該過吧？

