藍白合柯退讓引不滿？白營邱臣遠表態挺柯

民眾黨“立委”邱臣遠。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月17日電（記者 俞敦平）藍白合的民調採計方式，將採用“侯柯”或“柯侯”對比“賴蕭配”並由民眾黨禮讓誤差範圍內的民調勝負，被認為是民眾黨主席柯文哲的雙重讓步，同時由於時程的原因讓原本預定要在民調前舉行的辯論也沒有舉行，對於公認口才優於侯友宜的柯文哲是相對不利。柯文哲的決定，導致不少白營支持者的不滿和批評，認為他過於軟弱。面對排山倒海而來的壓力與批評，柯文哲在11月16日晚間的直播中，也哭了出來。17日上午民眾黨團總召、“立委”邱臣遠在記者會上回應了記者的提問，表達了他對柯文哲的支持，並呼籲白營的支持者不要放棄，比賽還沒結束。



2024年大選即將到來，藍白合一直是外界關注的焦點。國民黨與民眾黨經過多次協商，終於在11月15日達成共識，將採用“侯柯”或“柯侯”對比“賴蕭配”並由民眾黨禮讓誤差範圍內的民調勝負、民調結果將在11月18日公布，決定誰正誰副。由於榜定柯侯再一起，而不是由侯、柯分別和賴蕭相比加上禮讓誤差範圍的雙重讓步，加上於藍白合時程上的拖延，導致原本要在民調前舉辦的政策辯論也沒有舉行，對於口才公認優於侯友宜的柯文哲也是一項不利。這些諸多的不利條件疊加上引發了民眾黨內部和支持者的不滿，有人認為柯文哲太過退縮，放棄了原則。



面對來自內外的龐大壓力，柯文哲在11月16日晚間的直播中，解釋了自己的心路歷程，並流下了眼淚。他表示，他是為了國家的未來，才做出這樣的決定，他不想讓台灣再次陷入一黨獨大的局面，也不想讓台灣的民主退步。他說，他不是為了自己的權力和利益，而是為了台灣的下一代，他希望能夠組成聯合政府，廣納各方人才，推動國家正常化和“內閣制”。



柯文哲的直播引發了網友的熱烈討論，有人感動於柯文哲的真誠和犧牲，認為他是一個有擔當和責任的領導人，也有人批評柯文哲的表現，認為他是在製造同情票和煽情，也有人質疑柯文哲的能力和信用，認為他是在玩弄選民的感情。17日上午民眾黨團總召、邱臣遠在記者會上回應了記者的提問，表達了他對柯文哲的支持，並呼籲白營的支持者不要放棄，比賽還沒結束。



邱臣遠表示，目前還沒有確定藍白合的結果，還要等待民調的公告，所以不要過早下判斷。他呼籲支持者今天晚上在家裡顧電話守民調，唯一支持柯文哲。邱臣遠認為，柯文哲願意接受民調的方式，是基於國家利益大於政黨利益的原則，以及對專業與民意的信任。他認為，柯文哲是真正願意提出國家願景，跟民意直球對決，有論述能力的政治人物，而不是像其他陣營那樣，見縫插針，操弄民調，作弊。

