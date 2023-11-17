【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
藍白女將陳玉珍陳琬惠聯手爭取金門長照資源
http://www.CRNTT.com
2023-11-17 14:41:57
民眾黨“立委”陳琬惠到金門，與藍委陳玉珍一同會勘金門警光會館。(照:陳玉珍提供)
中評社金門11月17日電／“藍白合”底定，國民黨與民眾黨兩大在野黨訂18日宣布2024大選正、副參選人。“立委”層級的“另類藍白合”先行上演，14日中國國民黨“立委”陳玉珍與台灣民眾黨“立委”陳琬惠聯袂在金門和“警政署”一起召開協調會，協調爭取撥用金門警光會館部分床位作為長照機構金門大同之家二館使用。
國民黨陳玉珍將尋求連任金門立委，原為民眾黨不分區立委的陳琬惠將轉戰宜蘭區域。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
民眾黨團報告四年政績 跳脫藍綠傳統框架
(2023-11-17 14:40:34)
藍白合柯退讓引不滿？白營邱臣遠表態挺柯
(2023-11-17 12:44:20)
柯陣營拋不計全市話民調？民眾黨：專家討論
(2023-11-17 12:43:31)
盧秀燕：桃機捷、高捷比台中晚送卻早核定
(2023-11-17 12:41:07)
這兩個選區非綠分裂 張斯綱、蔡壁如盼整合
(2023-11-17 12:39:00)
駁列國民黨不分區 王金平：我連報名都沒有
(2023-11-17 12:35:07)