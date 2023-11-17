黃國昌加入民眾黨　民眾黨籲時力勿煽動情緒

民眾黨團17日回應時代力量的批評。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月17日電（記者 俞敦平）時代力量前主席黃國昌於16日晚間宣布加入台灣民眾黨，並表示認同民眾黨的政治目標，即把“國家”還給人民。這一舉動引發了時代力量的不滿，痛批黃國昌背棄了時代力量的理念和價值，並指責他是“把國家還給藍營”。民眾黨團總召、“立委”邱臣遠和副總召、“立委”賴香伶17日上午於“立院”受訪時回應了時代力量的批評，呼籲時代力量不要用傳統的藍綠框架來評斷他們的合作，而要看到他們的政治目標和政策綱領。



邱臣遠表示，民眾黨與國民黨的藍白和是合作，而不是合併，是為了建立聯合政府，而不是一黨獨大。他指出，民眾黨的角色是執政團隊的防腐劑，而不是人家摸摸頭就可以搞定的人，是要終結“總統”有權無責，而不是獨攬權力。並以民眾黨反對最近“立院”國民黨和民進黨共同支持的“立院”提前休會，以便委員進行選舉活動的提案為例，表示民眾黨的政策綱領是共榮社會、“國家”治理、團結台灣，是要解決國際和內政的問題。



賴香伶認為，時代力量和民眾黨在過去四年的“立法院”中，都是為了公平正義的議題而共同努力的夥伴。如果黃國昌願意加入民眾黨的大家庭，那就代表他認同民眾黨在居住正義、稅制改革、財政紀律等方面的理念和作為，也感受到民眾黨比時代力量更能讓人民有感。她反批時代力量的部分成員，用藍綠的框架來看待黃國昌的選擇，認為這是對“國家”的不負責任，也是忘記了自己努力的初衷。她呼籲時代力量，不要用“國家”還給藍營這種口號來煽動情緒，而要用“國家”還給人民的理念來推動改革。