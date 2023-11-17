藍白合勝選願當“法務部長”？黃國昌談前提

黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電／前時代力量黨主席、前“立委”黃國昌16日宣布加入台灣民眾黨，民眾黨2024參選人柯文哲更直言要黃擔任不分區“立委”或“法務部長”。對此，黃國昌17日在廣播節目上被問到在“藍白合”勝選情況下，是否仍有意願出任“法務部長”？黃國昌直言，有個非常重要取決關鍵，要看“行政院長”是誰，若這個人無法尊重他有放手、獨立去做的空間，何必？



媒體報導，黃國昌17日早上接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談及離開時代力量、加入民眾黨，獲邀入列民眾黨不分區及對“藍白合”等議題。



被問到，“藍白合”確立後，柯文哲曾表明想要NCC、“法務部”，若邀黃國昌擔任“法務部長”會同意？黃國昌說，自己願意直接講，若柯文哲邀請他當“法務部長”，“我不會矯情，我會馬上同意，這也之前公開講過”。



“但如果是藍白合……最後有個非常重要取決關鍵是“行政院長”是誰？”黃國昌強調，因為不是衹有得到他的認同，另個方面是要思考對方“你是玩真的還玩假的”，“若你是玩假的，我還陪你進去玩，有什麼意義？”



黃國昌指出，對他來講，自己可以決定要不要接“法務部長”，這是他的選擇。但接或不接，並不是他私人上跟這個人好不好，私人情誼並不重要，主要關鍵是他能不能信任這個人，且這個人能否尊重、讓他能有獨立空間、讓他放手去做，“如果沒有這樣空間的話，何必？”