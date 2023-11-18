范國樞：習拜會釋重大訊息　台灣應該更謹慎

范國樞曾擔任駐紐約台北經濟文化辦事處副總領事銜副處長。（中評社 資料照） 中評社新竹11月18日電（記者 盧誠輝）針在美國舊金山登場的習拜會，台灣退休資深外交官范國樞接受中評社訪問認為，陸方雖否認有對台動武計劃，但卻提出可能“尋求更廣泛解決方式”的說法，這就是向國際釋出重要訊息，台灣也應該更謹慎從事，不管任何政策或做法，都要非常小心。



范國樞，台灣大學“國發所”碩士，曾任駐加拿大台北經濟文化代表處二等秘書、駐多倫多台北經濟文化辦事處簡任一等秘書、“外交部北美司”專門委員、駐紐約台北經濟文化辦事處副總領事銜副處長、駐加拿大台北經濟文化代表處公使銜副代表、駐西雅圖台北經濟文化辦事處總領事銜處長等職。



范國樞指出，大陸現在對台灣的做法是求和平統一，還沒有達到武統階段，武統絕對是台灣人最不願意看到的狀況，相信大陸也不會輕易就動用武力來解決台灣問題。在這次的中美峰會，陸方雖否認有對台動武計劃，但卻又強調可能“尋求更廣泛解決方式”的說法，這是以前在外交上比較少用到的用語。



大陸把台灣問題當成非常核心的問題來看待，范國樞表示，陸方對台灣問題可能“尋求更廣泛解決方式”的說法，等於是向國際釋出重要訊息，所以他認為台灣應該還是要謹慎從事，不管任何政策或做法，都要非常小心。



范國樞說，有別於去年峇里島G20的中美峰會，美方當時提出包括不尋求改變中國體制、不尋求“新冷戰”、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持“台獨”、無意和中國發生衝突的“四不一無意”論述，是比較有針對台灣問題的意涵。



范國樞指出，此次的舊金山中美峰會，陸方提出包括共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推動互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流的“五支柱”，雖然是新的論述，但講的比較是中美關係大方向的東西，並不是針對台灣問題而來。



舊金山中美峰會，陸方再呼籲華盛頓停止向台灣出售武器，華府雖承認台灣問題是中美關係中最敏感的問題，但仍不支持北京對台灣的主張。



范國樞表示，歷來都是這樣子，不論是中美峰會或中美高層見面，大概都會提到對台軍售的問題，大陸一直希望美國不要軍售武器給台灣，而美方總是說大陸對台灣的主張是不認同的，這只是各自表態。

