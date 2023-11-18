中評編譯：習拜會的五個要點

當地時間11月15日，國家主席習近平在美國舊金山斐洛裡莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。（圖片來源：新華網） 中評社香港11月18日電（記者 樂國平編譯）英國《衛報》於11月16日發文，歷數了習拜會的幾個關鍵要點，包括恢復軍事對話、台灣問題、出口管制問題等，以下是原文編譯：



周三，在亞太經合組織峰會期間，習近平與拜登在舊金山郊外舉行會晤，這距離他們上次在印度尼西亞巴厘島見面已經快一年了。拜登表示，這次會議包括“我們進行過的一些最具建設性和富有成效的討論”，令兩國領導人之間加強對話。以下是此次會晤的5個要點：



1、中美將恢復直接軍事交流



2022年8月，時任眾議院議長南希·佩洛西訪問台灣後，中國切斷了軍事聯繫。周三，兩國領導人達成協議，恢復軍事通訊。這意味著一旦中國任命了新的國防部長，美國防長勞埃德·奧斯汀就將與中國國防部長進行對話。類似的交往將在雙方軍事指揮系統的各級之間進行。



拜登 “非常清楚”，美中之間的此類溝通應該制度化，而且“不是作為禮物或給任何一方的恩惠”。



2、雙方在台灣問題上存在分歧



拜登和習近平就台灣問題進行了“清醒”且“不激烈”的討論，台灣是兩國關係中最敏感的話題，也最有可能引發更廣泛的衝突。拜登表示，他重申了美國的“一個中國”政策以及任何解決方案都必須和平的信念。“我不會改變這一點，”拜登說。拜登在會後的新聞發布會上表示，他和習近平談到了台灣選舉，拜登“預計中國大陸不會干預”。



據中國外交部通報，習近平在峰會上警告拜登停止武裝台灣，並支持中國和平統一。不過，對於北京武力解決時是否會直接干預保護台灣，美國一直保持戰略模糊。

