民眾黨團報告四年政績　跳脫藍綠傳統框架

民眾黨團召開《民眾第一 “國會”最強！》記者會，黨團總召邱臣遠（中）、副總召賴香伶（左）、副主任兼發言人楊寶楨出席。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月17日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立院”黨團17日上午召開記者會，盤點過去四年民眾黨團的立法成績，並展望未來的監督方針。黨團宣示，未來也將持續秉持理性、務實、科學的精神，以民意為優先，落實專業與價值，並跳脫藍綠兩黨的傳統框架，以第三勢力角度，公正且客觀的監督施政



民眾黨“立院”黨團今天召開《民眾第一 “國會”最強！》記者會，黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、副主任兼發言人楊寶楨出席。



楊寶楨表示，台灣民眾黨團於2020年首次進入“立法院”，以“民眾第一，“國會”最強”為宗旨，致力於推動國家政務改革，解決社會問題，並在居住正義、社會安全、財政紀律、經濟繁榮與環境永續等五大面向，展現專業與價值。



邱臣遠表示，他在第十屆“立法委員”任期中，曾參與經濟、交通、紀律、外交及“國防”等委員會的工作，並推動多項重要法案的三讀通過，包括《義務役服役期間提繳退休金條例》、《人口販運防制法》、《外役監條例》及《公寓大廈管理條例》等，旨在改善“國家安全”、人權保障、居住環境等議題。此外，他也積極推動《新經濟移民法》、《道路交通安全基本法》、《少子女化社會對策基本法》等法案的審議，期望能夠促進台灣的人口政策、交通安全、經濟發展等。



賴香伶指出，她在過去四年中，成功促成《洗錢防制法》及《跟蹤騷擾防治法》的修正通過，並持續關注勞工權益的法制化，提出《最低工資法》、《外送平台管理暨從業人員權益保障法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》、《工會法》、《勞工退休金條例》及《勞工保險條例》等法案，希望能夠保障勞工的基本權利，並提升勞動條件。她也強調，“憲法”保障人民結社自由，因此她推動修訂《工會法》，讓消防人員能夠組建工會，維護他們的公平與正義。此外，她也呼籲政府應該正視勞保基金的危機，並制定長遠有效的策略，才能確保全台勞工的利益不受損害。

