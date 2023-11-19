吳心伯答中評：中美關係達止跌企穩

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯（中評社資料圖） 中評社香港11月19日電（記者 段曉魯）當地時間11月15日，國家主席習近平在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首在會晤中坦誠交換了意見，同意推動和加強中美各領域對話合作，包括恢復兩軍高層溝通。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中評社採訪，他表示，此次會晤達成不少共識，取得不少進展，起到了中美關係止跌企穩的作用，幫助兩國關係向前發展，亦向全球在經濟、政治、安全方面發出積極信號。



吳心伯首先表示，此次會晤達成不少共識，取得不少進展。在會晤中，雙方首先就中美關係原則方面達成了一些重要的共識。同時，王毅外長也提到並且總結了關於如何處理及管理中美關係的七點，這個很重要，因為這些都經過中美兩國很長時間的磋商。第二，雙方表示同意恢復一系列的對話機制，當中包括禁毒合作、人工智能問題上的對話、恢復兩軍高層交往等，這些在當前局勢下尤其重要。第三，在人文交流方面，雙方將就續簽中美科技合作協定進行磋商。另外，中美將擴大教育交流、人文交流，這些都是兩國之間的共同利益，也是連接兩國的重要紐帶，所以雙方同意擴大在這方面的聯繫是非常重要的。第四，這次會晤雖然沒有提到太多中美經貿領域的發展，但因為此前有何立峰副總理訪美與耶倫財長對話鋪路，相信這方面未來也會取得一些積極的成果。總體來說，這次會晤取得了不少共識，也取得了不少積極成果。“我們當初對這個會晤的期待是推動中美關係止跌企穩，首先要穩住，我想，這個目標是達到了。在目標達到之後，還要向前發展，目前來看這也是值得期待的。接下來，這些成果在落實的時候，實際上也就是在推動中美關係往前走。”吳心伯告訴中評社記者。

