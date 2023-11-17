藍白合後政黨票：藍34%綠28%白17%

不分區“立委”政黨票，國民黨34.6%、民進黨28.1%、民眾黨17.8%。(照片：截取自鏡新聞網站) 中評社台北11月17日電／藍白合15日底定，由三方推派民調專家檢視7日至17日的各家民調，18日將公布正副組合。《鏡新聞》今日公布最新民調結果，在“區域“立委”支持度方面，表態投給國民黨32.6%、民進黨28.5%、民眾黨9.7%。“不分區“立委”政黨票”方面顯示，國民黨34.6%、民進黨28.1%、民眾黨17.8%。



民調表示，在藍白合後，國民黨區域“立委”與政黨票民調呈現雙升。



區域“立委”部分，在藍白合之後，表態投給國民黨32.6%、民進黨28.5%、民眾黨9.7%。



不分區政黨票顯示，國民黨34.6%最高，民進黨28.1%、民眾黨17.8%。



調查顯示，民進黨區域“立委”支持度微升、不分區“立委”止跌；國民黨區域及不分區“立委”支持率皆上升。



本次民調由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自11月15日至11月16日調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話553人、手機559人，共1112人，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.94%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依“內政部”最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為“數位發展部”政府資料開放平台。