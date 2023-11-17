藍白合今晚將揭曉！3民調專家開會檢視數據

文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電／藍白合15日底定，由三方推派民調專家檢視11月7日至11月17日的民調，18日由馬英九基金會公布正副組合。三方民調專家將在今晚展開會談，一同檢視市面民調數據，判定正副組合方式。國民黨推派的文化大學新聞系教授莊伯仲今天透露國民黨標準，指出結果17日晚就會出爐。



三方民調專家由馬英九推薦政治大學政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝；中國國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲；台灣民眾黨推薦求真民調公司總經理關智宇。

