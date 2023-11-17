香港中國商會：全力支持施政報告，積極投入“一帶一路”建設（

中評社香港18月17日電／香港中國商會指出，行政長官李家超日前以“拼經濟謀發展 惠民生添幸福”為題，發表上任後第二份《施政報告》。施政報告以去年7月1日國家主席習近平對香港提出“四個必須”和“四點希望”為綱領，從助力國家發展、民族復興的高度制定香港發展藍圖，推出了一系列政策措施，包括重點開拓“一帶一路”。本月16日，行政長官出席商界午餐會，重點介紹施政報告措施。香港中國商會對此表示歡迎，定當全力支持特區政府，落實《施政報告》的各項措施！



共建“一帶一路”倡議提出十年來結下纍纍碩果。特區政府對共建“一帶一路”非常重視。行政長官李家超上月曾率領高規格香港特區代表團出席在北京舉行的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇企業家大會，強調要與“一帶一路”共建國家和企業聯手發展，共享成果。



今次《施政報告》對於香港如何參加“一帶一路”建設亦重點落墨，我們對此深表認同。



事實上，香港商界在共建“一帶一路”中扮演著開路先鋒的角色，香港中國商會積極配合中央部署，服務國家發展大局，深耕“一帶一路”建設。在幫助沿線國家經濟發展、培養年輕人成才、提升當地人民的獲得感和幸福感等各方面都取得了一定成績，也積累了一些經驗。



在商業佈局層面，可舉兩個實例：

柬埔寨西港特區堪稱“一帶一路”上的一顆明珠。該特區由香港中國商會會長機構紅豆集團聯合中柬企業在柬埔寨西哈努克省共同建設，自奠基以來，不斷加快開發建設，成為柬埔寨發展最快、影響最大、社會形象最好的經濟特區。現已引入來自中國、歐美、東南亞等國家及地區的企業機構175家，創造就業崗位近3萬個，貢獻了全國7．13％的進出口總額，被譽為當地經濟發展的“火車頭”，當地民眾的“金飯碗”。



香港中國商會主席機構經緯集團亦積極響應國家“一帶一路”倡議，重點拓展東南亜泰國市場。2016年將新加坡吉寶置業泰國上市公司收入囊中，成為中國民族資本東南亞上市的先驅；2018年又收購了全球 20大保險企業之一的昆士蘭保險集團旗下的泰國財產險業務，並更名為經緯保險大眾有限公司；2021年完成對加拿大宏利保險集團旗下宏利人壽保險（泰國）有限公司及其子公司宏利資產管理（泰國）有限公司的收購，由此形成人壽保險、財產保險、資產管理、產業地產四大核心板塊的綜合性金融集團，並於2021年底更名為經緯保險控股大眾有限公司。作為泰國目前唯一一家由港資控股並同時經營產業、壽險的金融集團，經緯保險服務泰國社會各界，泰國4．0戰略與泰國東部經濟走廊發展，同時為來自內地和香港的企業在泰國的業務提供風險管理和保障，為“一帶一路”建設提供金融服務。



在人才培養層面，2016年，由香港中國商會牽頭，經緯集團捐資港幣2．4億元，在內地的清華大學、復旦大學、中山大學等12所頂尖高校設立了“紫荊穀創新創業發展輔導中心”，並在國內多地籌建“科技創新孵化基地”；另外設立“紫荊穀創投基金”，輔導初創企業發展。幾年來，紫荊穀為“一帶一路”沿線國家地區培養了數千名雙創青年，孕育了近千創業項目，也為“一帶一路”的人心相通播撒下種籽。



2017年，香港中國商會陳經緯主席捐資港幣2，000萬元贊助香港教育局設立的“一帶一路獎學金——泰國”。在獎學金鼓勵下，已有幾十名優秀泰國學生入讀香港的院校，大多已完成學業並服務泰國社會。此舉不僅為共建“一帶一路”培養人才，亦讓留學生成為“一帶一路”的“文化大使”。



對於如何更好地參與共建“一帶一路”，本會有四個建議：一是繼續加大力度培養人才。《施政報告》提到將會開放老撾及尼泊爾人才來港就讀教資會資助院校。我們認為，特區政府也要鼓勵民間社團、商界增加有關投入，擴大獎助學金名額，吸引“一帶一路”沿線更多的國家及地區的青年到港學習。同時也應該支持香港學生到“一帶一路”沿線國家攻讀學位，學成以後回港服務。



二是有為政府與高效市場相結合，在政策及資源上對參與共建“一帶一路”的港商傾斜與扶持，包括規劃指導、支援服務，以鼓勵更多港商參與其中。



三是充分發揮海外華僑華人及民間社團的作用。“一帶一路”國家地區共有約4000多萬華僑華人，其中有不少來自香港，他們熟悉當地的投資環境，建立了廣泛的人脈，有不少成功的企業家，也不乏法律、稅務、會計等方面的專家，在當地具有影響力。因而，特區政府可以善用海外華僑華人及其社團在當地政商界的影響力，穿針引線，打通關節，加強政府間的合作。



四是特區政府駐外經貿辦等機構更加積極有為，大力協助港商參與共建“一帶一路”。這些機構與當地政商界有廣泛聯繫，了解當地的投資環境、民情風俗，可起到先頭部隊或是“盲公竹”的作用，亦可及時協助港商處理一些棘手問題。面對一些別有用心者對“一帶一路”的抹黑，有關機構理應及時反應，澄清真相，最大限度地避免因資訊隔閡而造成的合作障礙。



共建“一帶一路”造福億兆，是構建人類命運共同體的重要一步。“一國兩制”下的香港有著獨特優勢，可以繼續擔當國家與沿線國家和地區的橋樑。香港中國商會定當繼續懷抱“國之大者”，以己之所長，貢獻國家之所需。