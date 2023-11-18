包承柯答中評：停止武裝台灣 美政策需改變

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖） 中評社北京11月18日電（記者 李子寧）日前，國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。上海東亞研究所副所長包承柯就中美元首舊金山會晤所釋放的信號、意義等問題接受了中評社記者的採訪，他表示，中美兩國作為全球大國，合作是唯一的生存之道，同時美國必須尊重中國的主權和領土完整，在此基礎上，中美關係才可以行穩致遠。



包承柯表示，中美兩國都是大國，都背負著重要的國際責任，如果中美兩國不能合作，就會導致全球的不穩定，如果中美兩國發生衝突，那麼對全世界來說就是一場災難。為了避免國際社會的不穩定以及災難的發生，習近平主席在會晤時提出的中美兩國要加強團結合作，可以說非常務實也富有遠見。



包承柯認為，中國為了實現自身的發展還有很多事情需要去做，所以美國沒有必要因為中國崛起而產生焦慮和擔心，中國無意挑戰美國的地位，更不會成為所謂的“霸權國家”。但是美國必須要接受中國的崛起，這是一個不可迴避的課題，因為世界上不存在只允許美國“一家獨大”的道理。

