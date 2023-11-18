劉宗夏：理想與現實 柯文哲艱難的選擇

中評社台北11月18日電（作者 劉宗夏）藍白終於合了，柯文哲接受不利條件的消息也讓自己的支持者炸了鍋！這是艱難的決定，卻也是不得不的選擇，民眾黨內痛恨藍綠、不喜歡國民黨的鷹派很難接受這樣的事實；寧願不要藍白合，他們想要追尋心中的理想，但是理想與現實必須兼顧，人不顧現實要如何達成理想呢？



柯文哲如果選擇不要藍白合，會有勝算嗎？他不願意傷害自己的支持者，委婉的說不是不可能但是風險很大，其實幾乎是不可能！因為要贏過賴清德必須要有大批的藍軍投靠，但是前陣子因為柯文哲民眾黨多次嘲笑侯友宜，讓不少藍軍群情激憤，也是跟部分民眾黨內鷹派一樣，寧願一戰也絕不接受當副。



理性聰明的人，面對當前的情況，應當作出對最合理、對自己最有利的抉擇。柯文哲心裡想的就是民眾黨未來的發展：要去拼一步登天的奇蹟；還是退一步，跟國民黨組成聯合政府，讓未來民眾黨內的優秀人才更有發揮空間？



面對現實，答案很明顯了！藍白合作拉下民進黨的機會不小，自己拼“總統”勝算渺茫，需要奇蹟，而且越到後面對民眾黨越不利，不少民調都顯示侯友宜支持度持續上升的趨勢，這就是政黨實力的差別，民眾黨要實現理想，必須要找到對自己最有利的道路，而不是不顧現實的意氣用事。

