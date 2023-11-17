林秉樞特權疫苗風波　向醫生媒體索賠120萬

林秉樞。（照片：中時新聞網資料照） 中評社台北11月17日電／林秉樞施暴民進黨“立委”高嘉瑜案判囚確定服刑中，但他因媒體人朱凱翔2021年底在臉書爆料他疑特權偷打疫苗，提出告訴，檢方起訴依違反個人資料保護法起訴朱凱翔，台北市聯醫內湖門診部主任侯君穎及醫師陳菁徽，台北地方法院17日開庭提訊林，林說已和侯君穎以新台幣28萬和解，但陳、朱尚未談和解。



台北市立聯合醫院主任侯君穎翻拍“立委”高嘉瑜前男友林秉樞接種疫苗紀錄，傳給婦產科醫師陳菁徽再流向媒體人，由朱凱翔爆料林打“特權疫苗”，侯、陳、朱被訴違反個資法等罪，侯賠償林秉樞28萬元，錢已入袋，林還要向陳、朱求償新台幣120萬元。



根據《中時新聞網》報導，林秉樞在法庭上表示，希望法官對侯君穎也被控非告訴乃論的洩密罪予以減判、甚至判她緩刑，至於陳菁徽、朱凱翔因為尚未談和解，他預計向陳、朱2人各要求60萬元賠償。



林秉樞表示，他因家暴案限制住居在台中市，天天要去一分局民權派出所簽到，今年9月12日，委託父親林秋風在台北與侯君穎的律師談和解，“侯小姐很有誠意”，28萬元和解金已匯入他的帳戶，要對侯的個資法案撤告。



林秉樞告訴法官，調解筆錄“完全是我的意思”，希望法官對侯君穎的洩密罪予以減判、甚至判她緩刑。



本案是因2021年12月13日朱凱翔在“不演了新聞台”，爆料涉及“立委”高嘉瑜施暴案的林秉樞疑偷打特權疫苗，並PO出林的疫苗施打紀錄，引發關注。



“衛福部”調查發現，林被外洩的施打紀錄疑來自北市聯合醫院系統介面，聯醫依電磁紀錄，發現侯君穎曾查詢過林的施打紀錄。聯醫調查時，侯坦承她翻拍系統介面，但不曉得為何會外流到朱男，聯醫將全案函送北檢偵辦。



檢方調查時，侯辯稱查詢林施打紀錄只是好奇，但不知照片外流。後來坦承曾將照片傳到僅有3人的line群組，成員包含醫師陳菁徽，之後就不曉得照片去向。



檢方勘驗侯、陳3人群組對話，發現侯女曾將不利自己的對話刪除，包含侯女傳訊“要外流可以，但請用翻拍”，陳女問到是否要爆料給媒體，侯就沒再接話。



另陳坦承將照片傳到友人露營群組，並轉述侯女“可以外流”對話，該群組成員包含朱凱翔。陳女稱有問朱想不想提供給媒體，但朱選擇在自己的臉書粉專爆料。朱男則稱消息來源無可奉告。



檢方認為，侯濫權蒐集林的醫療特種個資，並刻意外流。陳身為醫師，亦應知悉醫療個資不得隨意利用，卻傳給朱使用。3人分涉教唆、蒐集、利用個人資料等罪，依法起訴。