台第3季製造業產值年減9.44%　四連負

2023年台灣第3季製造業產值年減9.44%。(圖:台統計處提供) 中評社台北11月17日電／台“經濟部”今日發布最新統計資料顯示，今年第3季製造業產值新台幣4兆5366億元，較上年同季減少9.44%，連續4季負成長，主要受到全球終端需求續疲，外貿及投資動能不足，加上產業鏈持續調整庫存影響。



在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季減少11.95%，其中積體電路業因終端市場需求疲弱，加上半導體供應鏈庫存持續調整，致產值滑落至8335億元，年減14.23%，惟面板及其組件業因大尺寸電視面板備貨需求挹注而增產，加上價格上漲，致產值增加至1468億元，年增28.05%，抵銷部分減幅。



電腦電子產品及光學製品業受惠雲端資料服務需求暢旺，以及人工智慧等新興應用加速擴展，帶動高單價伺服器接單暢旺，產值增加至3695億元，創歷年單季新高，年增17.05%。



傳統產業方面，因全球經貿動能低緩，終端需求仍顯遲滯，廠商設備投資縮減，致化學材料及肥料業年減16.64%、基本金屬業年減14.75%、機械設備業年減14.51%；惟汽車及其零件業因車用晶片供應穩定，加上業者積極促銷，多款新車改版上市買氣熱絡，產值年增1.97%。



統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第3季製造業生產指數87.69，較上年同季減少11.43%，為連續五季負成長。



展望未來，“經濟部”表示，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加以國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國大陸十一假期以及歐美年終旺季備貨需求挹注，可望維繫台灣製造業生產動能，惟全球經濟受通膨反覆升溫及貨幣緊縮的滯後效應影響，加上美中科技爭端、俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險加劇，恐拖累全球經濟復甦步伐，進而影響台製造業生產表現，需持續關注並審慎因應。