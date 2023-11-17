柯文哲恐翻桌不玩？蔡壁如：做決定就會遵守

民眾黨“立委”參選人蔡壁如。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電／2024大選，中國國民黨與台灣民眾黨15日敲定整合，18日由馬英九基金會公布正副組合。外界解讀對於民眾黨不利，擔心柯文哲會不會反悔？對此，民眾黨2024參選人柯文哲愛將、民眾黨台中第一選區“立委”參選人蔡壁如17日表示，柯文哲做了決定就會遵守，希望支持者不要太擔心。



蔡壁如17日北上與國民黨台北市第2選區（大同、士林）“立委”參選人游淑慧、第1選區（士林、北投）“立委”參選人張斯綱到士林市場掃街拜票，3人掃街前接受媒體聯訪。



綜合台媒報導，外界解讀藍白整合對民眾黨不利，擔心柯文哲會不會反悔？蔡壁如受訪表示，柯文哲既然做了決定就會遵守，民調還有1天，她對柯文哲很有信心，喊話支持者守著電話。



蔡壁如認為，柯文哲在會議後，展現了政治家最高風範及回應民意的態度，規則已經決定，她也相信柯文哲，希望雙方團隊持續溝通，民眾期待可以看到團結，藍白過去沒有合，她就提出雙方各退一步，要外界不用擔心。



至於柯媽媽何瑞英受訪時表示，若柯文哲當副手乾脆不要選。蔡壁如表示，最近聽到很多情緒話，柯文哲在會議後已經接受媒體專訪，也有開記者會，相信他已向支持者喊話。至於“柯侯配”還是“侯柯配”，自己還是希望柯文哲是正的。



而針對外界傳柯營主張排除全市話民調，蔡壁如表示都會尊重，盼雙方持續溝通，各退一步往“中華民國”民意的大方向前進。



時代力量前主席黃國昌16日宣布退出時代力量轉投民眾黨，蔡壁如表示，黃國昌入黨，代表民眾黨的政治光譜可以吸納進步價值力量，這是展現民眾黨可以包容多元文化。



