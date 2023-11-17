獨派指控藍白合搓圓仔湯　告4人違反選罷法

“台灣國”理事長陳峻涵赴北檢提告馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲等人。（照片：陳俊廷臉書） 中評社台北11月17日電／藍白合15日底定，由三方推派民調專家檢視11月7日至11月17日的民調，18日由馬英九基金會公布正副組合。獨派團體“台灣國”認為，有涉搓圓仔湯（台灣俗語，指透過協商瓜分利益）之嫌，“台灣國”理事長陳峻涵與團體成員今赴台北地檢署提告馬英九、朱立倫、國民黨參選人侯友宜及民眾黨主席柯文哲等人，涉犯《總統副總統選舉罷免法》。



媒體報導，“台灣國”表示，侯友宜與柯文哲原本信誓旦旦參選到底，怎知在馬英九，朱立倫居中協調，並以各部會做為期約標的，明顯的搓圓仔湯，違反選罷法罪證明確，為導正台灣的選舉風氣，“台灣國”按鈴提告，籲請地檢署儘速偵辦，以儆效尤。



台灣國強調，根據《總統副總統選舉罷免法》第84條規定，對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新台幣200萬元以上2000萬元以下罰金。



候選人或具有候選人資格者，要求期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以放棄競選或為一定之競選活動者，亦同。預備犯前二項之罪者，處一年以下有期徒刑。犯第一項、前項之罪者，預備或用以行求期約或交付之賄賂，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。



“台灣國”表示，提告時除了呼喊“提告馬朱候柯公然搓圓仔湯”口號，並將表演按鈴申告行動劇。