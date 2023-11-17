央視財經頻道發力ESG透露出了這樣的信號

中評社香港11月17日電／據大公報報導，中央廣播電視總台財經頻道是國際國內財經風雲的引領者，製作推出的中國經濟年度人物、3·15晚會等專業節目內容權威、傳播廣泛，《大國崛起》《復興之路》等紀錄片也引領一時的經濟風潮，可謂是中國經濟報導的一面旗幟。在今年，總台財經頻道在一個過去並不為人知的領域ESG上持續發力，在這背後領域，又展現了什麼樣的經濟信號？



據不完全統計，今年以來，今年總台財經頻道用王牌節目《對話》先後三次對ESG領域進行報導，在CCTV－2的另一報導重鎮資訊板塊先後播發ESG專項報導超30條，同時央視財經新媒體客戶端開設“中國ESG（企業社會責任）發布”專題，從“重磅首發”“權威聲音”“年度報告”等多角度進行內容發布。在廣播端，央廣經濟之聲也對ESG舉行了多次專題報導。除了線上的密集報導外，總台財經頻道還聯合國務院國資委、全國工商聯、中國社科院國有經濟研究智庫、中國企業改革與發展研究會先後發布了6份不同維度的主題報告，即《年度ESG行動報告》《科技創新ESG行動報告》《粵港澳大灣區ESG行動報告》《金融業ESG行動報告》《“一帶一路”ESG行動報告》《年度ESG卓越實踐報告》，並圍繞ESG從不同主題和維度舉行了5次大型線下活動。中央廣播電視總台財經頻道為何要對ESG進行如此濃墨重彩的宣傳報導？ESG到底是什麼？它對國內的企業又有哪些影響？



ESG概念最早於2004年由時任聯合國秘書長安南提出，是從生態環境、社會責任和公司治理三個方面對企業的經營風險、發展質量和可持續發展能力進行綜合評價，可以傳遞以往企業財務績效無法呈現的價值追求，成為國際社會中衡量企業綠色可持續發展水平情況的重要指標。國務院國資委原黨委委員、秘書長彭華崗認為，對於投資領域來說，ESG是一種理念；對於實體企業來說，ESG既是一種理念，也是一種推動企業更好履行社會責任的工具。基於此，幫助中國企業樹立ESG發展理念、推動中國ESG評價體系建設是大勢所趨。



近年來，隨著ESG概念在中國興起，ESG發展迅速進入了“快車道”，其原因在於ESG理念內核及表述內容與黨的治國理政思想相契合。黨的十八大報告中指出“加大自然生態系統和環境保護力度。要把資源消耗、環境損害、生態效益納入經濟社會發展評價體系，建立體現生態文明要求的目標體系、考核辦法、獎懲機制。”黨的二十大報告中進一步強調“要加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳產業，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式。”這些都為我國企業踐行ESG理念奠定了堅實的思想基礎和明確的指導方針。



基於此，總台財經頻道聯合國務院國資委、全國工商聯、中國社科院國有經濟研究智庫、中國企業改革與發展研究會於2023年推出“中國ESG（企業社會責任）發布”暨榜樣盛典項目。國務院國資委社會責任局副局長汪洋認為，中央廣播電視總台財經頻道打造推出“中國ESG發布”系列活動，樹立了鮮明社會價值導向，對推動我國ESG建設具有積極促進作用。

