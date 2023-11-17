北都建設宏圖　須妥善規劃

中評社香港11月17日電／據大公報報導，特首施政報告進一步將北部大都會的發展宏圖具體化，定下了四個區不同功能分別發展，加上“三鐵三路”及“兩鐵一路”的交通網絡，並預計於四年內開始收地。終於聽到樓梯響，希望很快可見到人下來，讓香港經濟早日翻身。



既然起了步便要抱有只爭朝夕的精神加快行動。目前最重要的事項之一是盡早落實已定項目，如古洞、皇后山等北都計劃前已部署的建設，宜加快實施；之二是做好頂層設計，現有構思仍屬粗疏且有欠缺之處，須補上。值得參考者是，世界各地都有一些重大的建設新城先例，中國內地便有浦東及雄安等。海外則有沙特阿拉伯的未來之城和埃及的新首都，而這兩者都有大量中企參與。北都建設應有類似的構思，要科學務實，又要大膽設想，為目前也為長遠，要吸納全球最新的建造思維及最新的相關技術，以建設綠色的高效新區。此外，許多傳統及現行的香港城規思維均須改變，如洪水橋的新經濟中心，不是再造中環或油尖旺。



明確三點定位



首先要定好位。浦東是改革開放下建立的新發展基地，雄安是為分離北京的非首都功能，而埃及新都是為了擺脫舊城的制約。沙特更是為建造未來世界探索，要建成零排放無汽車之城。北都的定位有三點：作為新產業及創科基地、香港融入大灣區的市場連接及體制改革先行區、解決住房問題的生力軍。所有具體規劃都應圍繞這幾點來開展。



在更具體的層面，首要重視區域劃分發展。筆者於前文提出，沿邊沿海建成創科長廊，再以科技園為核心配置住房、生產及服務設施，並在北區建設幾個綜合服務中心，與洪水橋新經濟中心形成眾星伴月格局。綜合中心可利用元朗、天水圍、古洞、新田、上水、粉嶺及坪輋等作改建或擴建。洪水橋除了一般性服務，應重點布置數字經濟、金融科技、線上平台及高端服務，並設立創科版及數據交易等中心。北都西部應規劃緊靠後海灣的沿海新經濟帶，包括水陸物流樞紐、高端製造基地、測試基地及科技園等。東都沙頭角海北岸應成為低密度優質住宅區、園林度假區，特別是為配合引進人才而建設。南岸則成為郊野旅遊區，包括完善交通及基本設施，並開發鹿頸、穀埔、榕樹澳、荔枝窩等沿海旅遊走廊，印塘海島嶼游及吊燈籠山徑等。



“兩鐵一路”宜優先



交通方面的規劃須予調整，優先發展東西走向連貫北都各部分的線路。“兩鐵一路”宜優先，“三鐵三路”分兩類：東西向如北環線先上而南北向的推後，還須研究南北向線路的重復建設問題。此外，應規劃建設西面後海灣沿海鐵路，和東面連接沙頭角口岸鐵路，以完成沿海沿邊鐵路線。



總之，北都建設乃百年大計，要計劃好統籌好並分期落實，當中涉及許多決策體制改革，將為特區政府帶來考驗。