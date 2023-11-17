AI芯片需求保持強勁　台積電現價建倉

中評社香港11月17日電／據大公報報導，台積電（US：TSM）10月份營收按月增加34.8%，按年增加15.7%，創下歷史新高。累計前10個月營收按年跌3.7%。根據此前台積電對4季度的預測目標，其預測2023年第4季以美元計價的營收金額約188億至196億美元，毛利降1.8%至中位數52.5%，4季度營業利潤率預測為39.5%至41.5%。若以1美元兌換32元新台幣匯率基礎計算，第4季營收將落在6016億至6072億元新台幣，較第3季成長9%至13%。以10月營收計，台積電剩下兩個月營收平均達1792億元新台幣可達財測目標。



台積電預估以美元計，2023年全年將錄得營收684.74億至692.74億美元，年減少8.7%至9.8%，略優於原預期的衰退10%。目前市場預測台積電今年全年營收同比下降3.6%左右，遠優於管理層的預期。台積電總裁魏哲家表示，台積電觀察到PC、智慧手機終端市場有需求穩定的早期跡象。庫存經過第4季調整後，2024年將重回健康成長。



隨著明年下游廠商對3納米制程芯片的需求增加，售價更高的3納米芯片銷售額和銷售占比會同步增加，拉動台積電業績增長。另外，AI芯片廠商對台積電CoWoS先進封裝技術的需求，在未來幾年仍會保持強勁的增長。彭博預測2024年和2025年台積電的淨利潤增長分別為18%和22%。目前PE（市盈率）約15倍，而歷史平均PE水平為18倍，根據未來兩年盈利增長及成長型企業的準則，給予台積電25倍PE也不為過。因此建議投資者在目前價位可以對台積電逐步建倉，投資者可以考慮長期持有，直到市盈率超過25倍。