港股獲利回吐　忌高追股份

中評社香港11月17日電／據大公報報導，港股昨日出現明顯的獲利回吐。由於前日恒指大升682點，升勢過速導致昨日沽家大增，是並不奇怪的事。恒指初段還稍見高開95點，報18174點，為全日最高位，然後就緩緩回落，最低報17722點，跌357點；大約是前日總升幅的一半，於是又見好友出來承接，恒指略為造好，收市為17832點，跌246點。成交仍算暢旺，有1152億元，雖較前日少197億元，但能過千億元水平，也可“收貨”了。



騰訊（00700）是少數不跌仍升的熱門股。這自然是受公布業績優於預期的刺激，不過高位的回吐壓力也非輕。該股昨日高位為330元，升7.4元，收市為324.8元，只升2.2元。成交“爆燈”，高達114億元，可見買賣熾熱的程度。另一只待公布業績的阿里巴巴（09988）昨日高位為84.2元，升1元，收市81.35元，跌1.85元，表現遠不及騰訊。



不過，無論騰訊抑或阿里，大家都見到在較高水平，沽盤就貨如雨下，這給市場兩點啟示：一是現時仍不是“一支箭”飈升的時候。二是千萬注意不要高追升得多的股份，否則隨時會“中伏”。



技術走勢方面，恒指17800的支持昨日一度失去，但終能收復。今日就要看這一條線守得穩與否。同時，也要看成交額，如果仍能保持過千億元水平，則可能會予人“另眼相看”之感。倘若成交額馬上萎縮，則說明這次的上升仍帶有較多的“虛火”。成交額其實是“雙刃劍”，一方面可看作入市資金增加，而另一方面也是沽家實力沽出的數額並不少。成交額增而指數上揚，這才是正面；否則就是沽家利用大市抽升的機會套現了。到底這次是何性質，今日之走勢將提供答案。



從支持位的角度看，17500至17700是另一個區域；至於回升的阻力則仍是18100至18300區間。我個人仍相信大市可營造迂回推進的走勢，進兩步退一步十分正常也。