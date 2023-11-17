雲智能盒馬擱置IPO　阿里ADR瀉一成

中評社香港11月17日電／據大公報報導，阿里巴巴（09988）今年初實施組織變革，其中一個方向是分拆業務上市。阿里巴巴宣布，面對芯片出口的限制，決定不再推進雲智能集團的完全分拆，盒馬亦暫緩IPO計劃。證券分析師認為，考慮到外部市場的不確定性而擱置分拆是明智做法，畢竟硬要將之分拆，難以反映業務的實際價值。昨晚美市早段，阿里巴巴ADR報78.51美元，跌8.55美元或9.82%。＼大公報記者 李潔儀



阿里巴巴趁公布季績，更新分拆及融資進展，包括菜鳥已遞交香港IPO申請，阿里國際數字商業集團亦正準備外部融資。不過，最先公布上市計劃的盒馬，以及市場期待的雲智能集團，卻齊齊擱置IPO計劃。



專家：暫緩分拆業務影響微



集團首席執行官吳泳銘在電話會議上解釋，美國近期擴大芯片出口管制規則，進一步限制向中國出口先進芯片和半導體製造設備，可能會對雲智能集團提供產品和服務的能力，以及履行現有合同的能力產生重大不利影響，從而負面影響經營業績及財務狀況，同時限制升級技術的能力。



吳泳銘續說，集團將在阿里雲戰略方向上，保持長期堅決的投入，建立可持續增長的模型，同時，雲智能集團仍會繼續保持獨立公司運作，採取董事會授權的CEO負責制。



對於投資人回報無望，阿里巴巴董事會主席蔡崇信認為，可有多種方法回饋股東，包括分拆業務、回購股份等，雖然不會安全將雲業務完全分拆，但有信心其他業務持續發展能為股東帶來回報。



對此，光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，近期美國收緊對華出口芯片的限制，影響相關行業的發展，現時將雲業務分拆，或影響業務價值的進取性。他續說，目前消費市場仍然疲弱，在行業低迷時作出分拆或欠缺明智。



伍禮賢表示，市場對阿里巴巴分拆業務的看法正面，如今雲業務及盒馬暫緩上市，短期或對阿里巴巴股價帶來壓力，惟未必對業務造成影響。



財報顯示，雲智能集團上季收入微升2%至276.48億元（人民幣，下同），包括公有雲產品及服務收入增長，帶動盈利能力的優化。集團旗下大語言模型“通義千問”推出2.0升級版本，有能力理解複雜指令、推理、記憶和減少幻覺，同時針對金融、遊戲等特定行業推出8個垂直模型，以及提升業務能力，例如代碼生成及客戶服務等。

