市建局盛德街項目截標　六財團競逐

中評社香港11月17日電／據大公報報導，市建局推出的九龍城盛德街／馬湧道商住重建項目於昨日截標，共收到6份標書，入標者多是本地發展商。



該局上月邀請32家有遞交意向書的發展商參與發展該項目。昨日遞交標書的有長實（01113）、新鴻基地產（00016）、新世界（00017）、會德豐地產、嘉華國際（00173），信和置業（00083）夥招商局置地（00978）及鷹君（00041）合組財團。



新世界物業發展總經理盧子豪表示，美國加息周期料完結，加之施政報告推出利好樓市措施，及吸引人才的政策，均對提高樓市需求提供支持，而是次又屬市區較有發展規模的項目，加之公司看好樓市前景，故今次獨資入標。



總樓面41.5萬呎 可建640夥



據瞭解，發展商須出價競爭合作發展權，價高者得。該局定下賣樓收益分紅界線，當收益逾82.5億元後，該局可享40%分紅比例。



項目是市建局其中一個公務員建屋合作社樓宇重建試點。地盤面積約4.6萬方呎，總可建樓面約41.49萬方呎，可提供約640夥，單位實用面積最小約300方呎，市場估值約24至27億元，即每呎樓面地價5800至6500元。



華坊咨詢評估資深董事梁沛泓認為，發展商今次出價仍會審慎，但項目規模適中，相信流標風險不高。