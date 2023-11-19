戚凱答中評：中美要在競合中找最大公約數

中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱（圖片由受訪者提供） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）當地時間11月15日，國家主席習近平應邀在舊金山同美國總統拜登舉行會晤。中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱日前就此接受中評社記者採訪，他表示，中美之間的結構性矛盾很難解決。此次兩國元首會晤表明，中美雙方至少有一個共識，那就是中美關係是世界上最重要的雙邊關係，其變化對於世界局勢會產生巨大影響，因此至少不能讓其變得更糟、不能讓其失控。“中美關係尚不能說是已經回暖，更恰當的表達應該是不應再繼續冷下去。”



習近平主席在會晤中表示，“中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。”對此，戚凱表示，這是一個全球化時代。此前總會有一些人士拿美蘇冷戰去類比中美關係，這樣的說法其實是一種形而上學式的不恰當類比。當今中美所處的時代，其特徵、要素、趨勢與美蘇冷戰期間完全不同，中美兩國若走向全面對抗，沒有任何先例可以參照、也沒有任何辦法可以預估損害。從這個角度來看，中美關係止跌企穩是很重要的。雙方固然存在分歧，但至少還要有溝通，通過溝通避免誤判、避免全面惡化與極端事故爆發。



談及台灣問題，習近平主席指出，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

