王棟答中評：元首會晤繪中美新願景

北京大學社會科學部副部長、國際關係學院長聘正教授、中外人文交流（教育部）研究基地執行主任王棟（中評社圖片） 中評社北京11月18日電（記者 海涵）北京大學社會科學部副部長、國際關係學院長聘正教授、中外人文交流（教育部）研究基地執行主任王棟日前接受中評社記者採訪時指出，舊金山中美元首會晤就中美關係戰略性、全局性和方向性的問題，以及事關世界和平發展的重大問題坦誠深入地交換了意見，雙方本著相互尊重、和平共處與合作共贏的原則，達成了澆築中美關係的五大支柱，擘畫了新時代中美大國關係的新願景。總體來看，這是一次積極的、全面的、富有建設性的會晤，為改善和發展中美關係指明了方向，中美關係有了回暖的跡象。如果美方能積極貫徹兩國元首共識，落實拜登總統重申的巴厘島五點承諾，相信這會使本次中美元首舊金山會晤，成為中美關係發展史上一個里程碑式的事件。



王棟認為，習近平主席在會晤中對中美大國關係的判斷高屋建瓴、直指問題的關鍵。中美是當今世界舉足輕重的兩個超級大國，中美關係是國際關係中最重要的雙邊關係之一，兩國能否尋找到正確相處之道，事關兩國、兩國人民和人類的前途命運。習近平主席強調中美交流互動的必然性、改變對方甚至衝突對抗的不合理性，意在表明中美要在相互尊重的基礎上既承認彼此差異，更重視共同利益，中美應當避免衝突對抗導致兩敗俱傷的局面，積極探索大國之間和平共處、互利共贏、相互成全的新時代國際關係典範。作為世界上最大的發展中國家和發達國家，中美要好好打交道。中美關係這艘巨輪要避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，就不能彼此隔絕對立，不能試圖改變甚至擊敗對方，追求零和博弈。中國願意同美國做夥伴、做朋友。因此，我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

