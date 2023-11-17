高質量發展的綠色底色持續厚植

中評社北京11月17日電／據央視新聞報導，“截至6月底，中國可再生能源裝機已經達到13.22億千瓦”“中國2023年太陽能和風能裝機容量將在全球範圍遙遙領先”……中國環境與發展國際合作委員會2023年年會8月在北京舉行，談到中國的能源轉型和可再生能源發展，國合會副主席、聯合國副秘書長、聯合國環境規劃署執行主任安德森贊嘆不已，“這真的是太驚人了”。



國合會成立於1992年，是國際性高層政策咨詢機構。正是多年持續研究，使得中外環境與發展領域高層人士及專家學者，能夠洞察世界上最大發展中國家推進綠色低碳發展的不懈努力和驚人成效。



不妨先來看兩張令人印象深刻的柱狀趨勢圖。



一張圖，是煤炭。



2012年，68.5%；2017年，60.6%；2022年，56.2%——煤炭在一次能源消費中的占比，逐年穩定下降。



推進能源結構綠色低碳轉型，“富煤”的中國，水電、風電、光伏發電裝機均居世界第一，今年上半年可再生能源裝機歷史性超過煤電。



另一張圖，是新能源汽車。



2014年，22萬輛；2017年，153.4萬輛；2022年，1310萬輛；截至今年9月底，超1820萬輛——全國新能源汽車保有量，逐年大幅增長。



綠色低碳交通體系加快構建，全球一半以上新能源汽車行駛在中國，產銷量連續8年穩居世界第一。



“降”與“升”間，是生態優先綠色發展的堅實步伐，是爬坡過坎攻堅克難的頑強奮鬥。

