【
大
中
小
】 【
打 印
】
永聚煤業火災事故責任人被採取強制措施
http://www.CRNTT.com
2023-11-17 18:47:26
中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，記者從山西省人民政府新聞辦17日召開的情況通報會上獲悉，目前公安機關已對呂梁永聚煤業的實際控制人、主要負責人、其他責任人等13人採取刑事強制措施。
11月16日7時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓發生火災，造成26人遇難，38人受傷。山西省衛健委副主任廉月勝在會上介紹說，目前38名傷員中的4名危重傷人員暫無生命危險，3名重傷人員生命體征平穩，30餘人為普通傷，正在積極對症治療。
通報會前，全體參會人員向事故中的遇難者表示默哀。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
消防員十年31死 新黨戰車赴“政院”討公道
(2023-09-26 12:29:22)
屏東大火沒人負責？林右昌：從兩方面調查
(2023-09-26 11:34:04)
王美花：名揚大火不影響園區產業發展與出口
(2023-09-26 11:14:57)
又有打火兄弟殉職 民眾黨團：民進黨要面對
(2023-09-25 13:08:47)
越南首都河內一公寓樓起火約40人傷亡
(2023-09-13 16:36:10)
南非總統對約翰內斯堡火災遇難者表示哀悼
(2023-09-01 12:32:20)
南非約翰內斯堡樓房火災死亡人數升至73人
(2023-09-01 12:30:33)
台中海線回收場大火釀空污 盧秀燕撂重話開罰
(2023-08-23 15:03:49)
夏威夷野火遇難人數升至115人
(2023-08-23 10:58:45)
巴黎東北近郊一居民樓火災致3人死亡
(2023-08-20 14:26:33)