永聚煤業火災事故責任人被採取強制措施

中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，記者從山西省人民政府新聞辦17日召開的情況通報會上獲悉，目前公安機關已對呂梁永聚煤業的實際控制人、主要負責人、其他責任人等13人採取刑事強制措施。



11月16日7時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓發生火災，造成26人遇難，38人受傷。山西省衛健委副主任廉月勝在會上介紹說，目前38名傷員中的4名危重傷人員暫無生命危險，3名重傷人員生命體征平穩，30餘人為普通傷，正在積極對症治療。



通報會前，全體參會人員向事故中的遇難者表示默哀。