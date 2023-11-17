黑龍江撫遠市政府原市長張子通被開除黨籍

中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，據黑龍江省紀委監委消息：日前，黑龍江省紀委監委對撫遠市委原副書記、市政府原市長張子通嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，張子通違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金；違反廉潔紀律，違規借用管理和服務對象錢款，搞錢色交易；違反工作紀律，違規干預和插手市場經濟活動；利用職務上的便利，非法占有公共財物，涉嫌貪污罪；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，在資金撥付、項目承攬等方面為他人謀取利益，非法收受他人財物，涉嫌受賄罪。



張子通身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；為官不廉，政商關係不清，與不法商人沆瀣一氣，搞權錢交易；擅權妄為，將分管領域作為私人領地，肆意侵吞公共財物；腐化墮落，搞錢色交易，嚴重損害所任職地區的政治生態，其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經黑龍江省紀委常委會會議研究並報黑龍江省委批准，決定給予張子通開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一並移送。



張子通簡歷



張子通，男，漢族，1958年10月生，山東無棣人，在職大學學歷，1981年8月參加工作，1983年12月加入中國共產黨。歷任富錦市上街基鄉黨委副書記、企業公司經理，富錦市二龍山鎮黨委副書記、書記、鎮長，撫遠縣政府副縣長，佳木斯市政府駐俄羅斯哈巴羅夫斯克市辦事處副主任，撫遠縣政府駐俄羅斯哈巴羅夫斯克市商務聯絡處負責人，撫遠縣政府黨組成員、副書記，撫遠縣委副書記，省政府撫遠三角洲管理委員會副主任，省政府黑瞎子島管理委員會副主任、常務副主任，撫遠縣政府縣長，撫遠市委副書記、市政府市長。2019年1月退休。