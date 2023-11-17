湖南通報7起為親友牟利典型案例

中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年2月以來，湖南省各級紀檢監察機關（機構）深入開展領導幹部利用職權或影響力為親友牟利專項整治工作，嚴肅查處了一批案件。為進一步強化警示教育，推動以案促改促治促建，日前，湖南省紀委監委對7起縱容默許親友“打牌子”“提籃子”典型案例進行公開通報。



1. 益陽高新技術產業開發區黨工委原書記汪軍默許親屬“打牌子”承攬工程牟利等問題。2015年至2017年，汪軍擔任南縣縣委書記期間，默許其親屬夏某利用其職權或影響力，承攬南縣某水利項目、某公路景觀工程謀取私利。其間，汪軍明知夏某在南縣干預插手工程項目，未採取有效措施予以制止。汪軍還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年11月，汪軍受到開除黨籍、政務撤職處分，降為四級主任科員，違紀違法所得被收繳。



2. 湖南煤業股份有限公司安全通風部原副部長尹紅球縱容默許配偶“打牌子”辦事牟利等問題。2016年至2022年，尹紅球擔任嘉禾礦業公司總經理、黨委書記、董事長等職務期間，縱容默許妻子劉某麗與嘉禾礦業公司簽訂虛假勞動合同，偽造整套人事檔案並辦理提前退休手續；劉某麗還利用尹紅球的職權或影響力，違規向嘉禾礦業公司施工隊推薦苗木供應商，幫助胞兄劉某頤在嘉禾礦業公司掛靠繳納養老保險。2018年至2020年，尹紅球直接安排公司採購部門遠赴婁底市在劉某頤入股商店採購酒水。尹紅球還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年7月，尹紅球受到黨內嚴重警告、撤職處分；依法取消劉某麗退休待遇，終止劉某頤掛靠繳納養老保險的關係。



3. 常寧市委原常委、政法委原書記張昕縱容默許親友“打牌子”辦事牟利等問題。2014年至2020年期間，張昕擔任常寧市人民政府副市長、市委常委、政法委書記等職務期間，其“幹女婿”崔某夥同他人開辦瀝青混凝土公司，打著張昕牌子協調解決公司選址、環評辦理、施工環境等事項，承攬瀝青工程業務。張昕不僅對此縱容默許，還在常寧市某公路建設項目中出面打招呼、提供幫助，事後收受崔某所送10萬元。張昕還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年7月，張昕受到開除黨籍、開除公職處分，違紀違法所得被收繳，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4. 永州市城市管理和綜合執法局原黨組成員、副局長唐振宇縱容默許親屬“打牌子”承攬業務牟利等問題。2016年9月，唐振宇擔任東安縣委常委、縣委辦主任，兼任標準廠房建設項目指揮長期間，縱容其胞妹唐某某、妹夫易某某打著自己牌子，承攬某項目標準廠房門窗製作安裝業務。事後，相關負責人將該情況報告唐振宇，唐振宇予以默認。2017年11月至2022年12月，唐振宇違規向管理服務對象放貸，獲取利息17.3萬元。唐振宇還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年2月，唐振宇受到撤銷黨內職務、政務撤職處分，違紀違法所得被收繳。



5. 益陽農商銀行原黨委書記、董事長陽燁對向自己“打牌子”辦事的情況不僅未主動報告還提供幫助等問題。2020年12月至2021年11月，陽燁擔任益陽農商銀行黨委書記、董事長期間，面對省農村信用社聯合社原黨委書記趙應雲親屬朱某某打著趙應雲牌子辦事的請托，不僅未按要求主動報告，還接受請托幫助朱某某承攬了益陽農商銀行下屬支行多個工程項目。2015年至2019年，陽燁以其親屬名義向服務對象公司投資，獲取利息30萬元。陽燁還存在其他嚴重違紀違法問題。2023年3月，陽燁受到開除黨籍、開除公職處分，違紀違法所得被收繳，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

