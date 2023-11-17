今晚定正副！柯文哲傍晚還在急催票

柯文哲喊話，接到民調電話，唯一支持柯文哲！大聲說出柯正侯副！（照片：柯文哲臉書） 中評社台北11月17日電／藍白合15日底定，三位民調專家將於今晚展開會談，檢視11月7日至17日民調，明日上午10時公布結果。台灣民眾黨2024參選人柯文哲17日傍晚還在臉書喊話支持者“接到民調電話，唯一支持柯文哲！大聲說出‘柯正侯副’”。



三方民調專家將在今晚展開會談，一同檢視市面民調數據，判定正副組合，晚上就會有結果出來。



柯文哲下午在臉書PO文說，“2014年，我曾經在無人看好的情況下，打敗大連艦隊，成為台北首位無黨籍市長。2018年，我在情勢詭譎、兩黨夾殺的情況下連任，寫下奇蹟。2023年，到今晚為止的民調，攸關我是否能夠率領在野力量，促成政黨輪替。”



柯文哲強調，“如果沒有你們，我不可能做到。回顧過去這幾個月的民調結果，有你們的支持，讓我穩定領先，現在戰鬥還沒有結束，有你們繼續相挺，即使有著誤差範圍的讓步，我相信一樣能贏。今晚請你回家拿著手機、顧電話、守民調，讓我們為政黨輪替守夜。”



柯文哲喊話，“接到民調電話，唯一支持柯文哲！大聲說出柯正侯副！謝謝！”



三方民調專家由馬英九推薦政治大學政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝；中國國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲；台灣民眾黨推薦求真民調公司總經理關智宇。

