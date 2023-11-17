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農工黨中央辦公廳原主任隋路接受監察調查
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2023-11-17 18:46:35
中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，據中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組、貴州省紀委監委消息：農工黨中央辦公廳原主任隋路涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中央統戰部紀檢監察組和貴州省黔西南州監察委員會監察調查。
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