王世堅：無懼藍白合　賴清德治軍嚴明

民進黨“立委”參選人王世堅接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月18日電（記者 張穎齊）2024藍白合整合底定，對原本民調領先的民主進步黨形成威脅。民進黨“立委”參選人、台北市議員王世堅接受中評社訪問表示，民調只是一時，藍白合也只是利益權謀的分贓，選民會看清，賴清德與將搭配的副手蕭美琴，是延續蔡英文的大政方針，並與國際民主國家一致地接軌，選民會看清楚的，加上賴治軍嚴明，藍白若想攻擊賴，也只是小傷。



王世堅表示，藍白雖整合，但年輕朋友與柯粉恐對台灣民眾黨柯文哲產生失望，因白色力量最終還是與柯自己說最討厭的蚊子、蟑螂、中國國民黨站在一起，讓年輕人覺得柯文哲已違背從政的初衷，且藍白合居然讓曾經執政滿意度只有9%的馬英九主導促成，民眾對此會重新思考，並看清藍白合是利益與權謀的分贓。



王世堅說，即便他是“柯黑”，但也記得9年前柯文哲獲得民進黨禮讓選台北市長時，他陪著柯掃街拜票，結果不但與民進黨分手，現在也沒走自己的路，跑去找國民黨，坦白講就是讓國民黨整碗捧走，虧他對柯文哲還曾有一絲絲的寄望。



王世堅指出，民進黨賴蕭配面對藍白合，會繼續堅定走自己認為正確的道路，那就是持續與歐洲、美、日等自由世界國家同盟，如今暫時跑出來的一些藍白合贏過賴蕭配的民調，他認為都還只是一時的，再給選民一段時間沈澱後就會發現，賴蕭配還是比較好。



王世堅向中評社說，賴蕭是接續蔡英文的大政方針，與世界民主國家一致、有龐大貿易往來，另外外界認為賴蕭配不利於兩岸關係，其實民進黨對於對岸是不挑釁，也不追求法理“台獨”，就是維持現狀，且還希望與大陸開放對等的談話，兩岸民眾可觀光交流。



王世堅說，賴蕭配早已準備好與藍白合進行一對一對決，就等藍白合是否完全底定整合好，賴蕭這段時間都在沉澱，觀察社會對藍白合的反應。

