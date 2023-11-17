中航集團：出台實施細則　規範問題線索管理

中評社北京11月17日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，中國航空集團有限公司紀檢監察組出台《問題線索管理工作實施細則》（以下簡稱《實施細則》），結合企業實際，規範問題線索篩選、流轉、處置、監督各環節，明確職責分工，強化監督指導，構建一體統籌的問題線索全周期管理體系，有力提升監督工作質效。



集團紀檢監察組嚴格落實問題線索歸口受理、集中管理、分類處置、及時辦理、清理核對等要求。健全完善問題線索分析研判機制。在線索受理階段，建立起信訪案管室初篩、承辦業務室二次研判、紀檢監察組集體研究的工作機制，強化精準思維，逐人逐件分析研判、集體研究，從源頭入手提高問題線索質量。



持續加大未結問題線索督辦力度。結合“雙月一匯總，季度一督辦”常態化督辦機制，定期進行清倉起底，緊盯正在辦理和尚未處置的線索，分類建立督辦台賬，將超期未結件列為重點督辦類，將即將逾期件列為提醒關注類，通過口頭提醒、專題研討、會議協商、發督辦函等形式開展精準督辦，確保線索和案件辦理穩步推進。



著力強化對下級紀委的指導，《實施細則》列明問題線索四種處置方式適用情形，為下級紀委規範處置問題線索提供參考，對於線索處置過程中遇到的難點和堵點，推動協調解決，必要時提級辦理，提高問題線索處置質效。及時動態掌握線索處置情況，堅持月度盤點，充分借助案件監督管理系統月度匯總統計功能，同步建立上級交辦件台賬報送機制，掌握線索和案件辦理情況，避免“一轉了之”。



建立領導人員廉潔檔案是全面掌握領導幹部履職盡責、廉潔自律等方面情況的一項重要基礎性工作。為進一步深化落實《實施細則》有關規定，集團紀檢監察組修訂《中國航空集團有限公司領導人員廉潔檔案管理規定》，全面規範廉潔檔案的建立、移送、管理、運用等環節，為加強領導幹部日常監督和管理提供有力抓手。



下一步，集團紀檢監察組將繼續貫徹全周期管理理念，抓好《實施細則》的貫徹落實，規範集團各級紀檢監察機構問題線索管理，不斷總結工作經驗，全力提升管理能力和水平，以高質量問題線索管理推動紀檢監察工作高質量發展。