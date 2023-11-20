李慶四答中評：美對台政策切香腸 勿有幻想

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、國際關係學院教授李慶四（中評社資料圖） 中評社香港11月20日電（記者 盧哲）當地時間11月15日，中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員、國際關係學院教授李慶四在接受中評社記者專訪時表示，對於中美元首舊金山會晤給中美關係帶來的“回暖”可持謹慎樂觀。而習主席在會晤中重點提出台灣問題的意義很明顯，目的很明確，就是對美國不要有任何幻想。



李慶四說，從去年兩國元首巴厘島會晤以來，實際上美方並沒有兌現承諾。現時在美對華加緊打壓、在台灣問題上升級衝突風險的背景下，踩一下剎車，“從這個角度來說算是一種回暖”。但因為美方畢竟沒有做出實質性讓步，甚至在會晤前還有不少小動作，包括延長了特朗普時期的緊急狀態、對華一些企業的制裁，在G7小圈子里也重申了一些對華的很不友好的政策立場。“從這些方面來講，所謂的回暖也很有限。”



李慶四認為，關鍵是有了承諾能不能兌現、能不能落地。“我認為，我們應該表示謹慎的樂觀，不要盲目樂觀。我們當然會期待、更需要為此而努力推動，但究竟能不能夠達到首腦會晤的預期目標，還有待觀察。”

