新激光裝置用超快脈衝探測超材料

中評社北京11月17日電／據科技日報報導，一項基於激光的新技術提供了一種安全、快速的解決方案，可加速超材料的實際應用。這項技術由美國麻省理工學院工程師開發，通過兩個激光器系統探測超材料，一個用於快速破壞結構，另一個用於測量其振動響應的方式，就像用木槌敲擊鐘並記錄其混響一樣。激光可在超材料的微小梁和支柱上產生振動，就好像結構受到物理撞擊、拉伸或剪切一樣。此項研究發表在15日出版的《自然》雜誌上。



此項名為激光誘導共振聲波譜的新系統，使用的超材料由普通聚合物制成，研究人員將其3D打印成由微觀支柱和橫梁制成的微型腳手架塔。每座塔都通過重復和分層單個幾何單元來形成圖案，當首尾相連地堆叠時，塔式排列可賦予整個聚合物新的特性。



團隊構建了一個桌面裝置，其中包括兩個超聲波激光器。一個用於激發超材料樣品的“脈衝”激光器和一個用於測量由此產生振動的“探測”激光器。



該團隊在一塊不大於指甲蓋的芯片上打印了數百個微型塔，每個塔都有特定的高度和結構。他們將這座超材料微型“城市”放置在雙激光器裝置中，然後用重復的超快脈衝激發每個塔，而第二台激光器測量了塔的振動。



利用超快激光脈衝，團隊可在幾分鐘內激發並測量數百個微型結構。這項新技術首次提供了一種安全、可靠和高通量的方法來動態表征微尺度超材料，並允許輕鬆地重建激光裝置。