中國成功發射新一代海洋水色觀測衛星

中評社北京11月17日電／據科技日報報導，16日11時55分，我國在酒泉衛星發射中心用長征二號丙基礎級和遠征一號S上面級組成的運載火箭成功發射新一代海洋水色觀測衛星海洋三號01星。



記者從國家航天局獲悉，該衛星指標達到國際水色遙感衛星先進水平，可滿足我國海洋環境監測的主體業務需求，並能夠服務於生態文明建設、智慧海洋工程建設、“一帶一路”倡議等國家重大戰略需求。



新一代海洋水色觀測衛星是國家民用空間基礎設施中的科研衛星。衛星配置了海洋水色水溫掃描儀、中分辨率可編程成像光譜儀、海岸帶成像儀等載荷，可提高我國海洋水色觀測空間分辨率、光譜分辨率，拓展探測譜段，實現全球海洋水色觀測快速覆蓋，提升我國海洋遙感衛星應用水平，與海洋一號C／D衛星在軌組網運行，促進我國海洋水色遙感業務持續發展。相比上一代海洋一號衛星，海洋三號01星在海洋水色產品種類、產品質量、探測能力等方面實現了跨越式提升。衛星設計壽命8年，可對全球大洋水體開展高精度、多譜段、長時間序列觀測，滿足自然資源、生態環境、交通和氣象等行業的應用，助力海洋環境保護，維護我國海洋權益。



國家航天局負責新一代海洋水色觀測衛星工程組織管理、重大事項組織協調和發射許可審批；自然資源部為牽頭用戶部門，主用戶部門包括生態環境部、交通運輸部、中國氣象局等，負責各自應用系統建設和運行；自然資源部國家衛星海洋應用中心負責地面系統建設和運行；中國航天科技集團五院和一院分別負責衛星系統和運載火箭系統抓總研製。



此次任務是長征系列運載火箭第497次發射。