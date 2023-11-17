2023企業科技創新發展論壇在深圳舉行

中評社北京11月17日電／據科技日報報導，16日，2023企業科技創新發展論壇在廣東省深圳市舉行。作為西麗湖論壇平行論壇之一，本次論壇由科技部、深圳市政府主辦，科技日報社與廣東院士聯合會承辦。論壇聚焦企業在科技方面的新理念新實踐，以及對未來產業的洞悉與思考。



國務院參事、科技部副秘書長賀德方在致辭中表示：“互聯網、大數據、人工智能是新一輪科技革命的典型技術，是產業變革的核心驅動力，能夠重構經濟活動各環節，並催生新技術、新產品、新業態。”



數據顯示，今年前三季度，深圳戰略性新興產業實現增加值10393.67億元，同比增長8.3%，占GDP（國內生產總值）的比重提升至42.5%，成為推動經濟高質量發展的重要支撐。深圳市人民政府副秘書長黃強表示，一批民營科技領軍企業迅速成長，在突破關鍵核心技術、推動高質量發展、支撐國家重大戰略、保障國家安全等方面發揮了重要作用。



論壇上，中國知識產權研究會正式發布《下一代互聯網關鍵技術專利分析》（以下簡稱《分析》）。《分析》指出當前互聯網正處於代際變革時期，人工智能、雲技術、大數據、區塊鏈、虛擬現實等下一代互聯網技術，正加速賦能傳統製造業，為實體經濟發展注入強勁動能。



中國知識產權研究會學術部部長孫瑋表示：“科技企業應充分釋放創新潛能，提高下一代互聯網技術成果轉化和產業化水平，為加快形成新質生產力提供重要支撐。”



在當日論壇特邀報告環節，加拿大工程院院士杜如虛、中國工程院院士張平、新加坡工程院院士李海洲、豐疆智能科技股份有限公司創始人兼CEO吳迪分別就《智能製造與Chat－GPT》《新一代信息通信技術助力經濟高質量發展》《大模型的產業發展》《測量、建模和機器人，數字孿生如何改變我們看不見的角落》等主題作主旨報告。