國內首台大功率純電新能源調車機車下線

中評社北京11月17日電／據科技日報報導，16日，我國首台大功率純電新能源調車機車在株洲下線。機車最大牽引功率達1500千瓦，是目前我國功率最大的新造純電調車機車。機車採用大容量磷酸鐵鋰動力電池作為唯一動力源，搭載首創的1200千瓦超大功率液冷快充設備，可實現“3秒一度電”的“超級快充”，充滿電可牽引1200噸貨物運行128公里，可充分滿足鋼企鐵水運輸及調車作業需求。



該調車機車由中車株洲電力機車有限公司研製，為漣鋼集團量身打造。中國中車資深技術專家康明明介紹，它能有效解決傳統內燃機車高污染和高油耗問題，同時還能夠滿足冶金、港口、電力、石化、礦山等行業內部的鐵路運輸需求，具備綠色低碳、經濟適用、智能先進等特點。



據估算，同等工況同工作量下使用該型車，每台車每年可減少二氧化碳排放量約150噸，相當於種植8200棵樹。相比既有內燃機車，該純電機車每年有望節約能耗成本約100萬元，降低全生命周期成本20%以上。機車配置基於永磁同步牽引電機的電傳動系統，整車效率較內燃機車可提升12%。



此外，研發團隊搭建了新型儲能系統，採用能量分割、分級保護、火災檢測和自動滅火等技術，從物理層到系統層總計“十三重保護”，保障動力電池安全可靠。機車還搭載了自適應控制、智能輔助駕駛、無線遙控、車地聯控等智能控制技術，可實現全方位的機車部件及內外部信息監控，提高了機車智能化水平和運行效率。