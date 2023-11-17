大連推動科技成果精準對接

中評社北京11月17日電／據科技日報報導，“把握核心重點環節，合理統籌規劃，有效提高科技成果撮合對接成功率，把體制機制創新切實轉化為推動科技賦能經濟社會發展的強大動力。”在11月15日舉行的2023大連市第二屆科技成果轉化對接發布會暨金普新區科技成果專場撮合對接活動上，大連市科技局局長原馳表示。



本次活動是《大連市科技成果轉化工作機制》實施以來，由區市縣聯合舉辦的首場科技成果對接活動。會上，遼寧氫燃料電池中試基地、大連鬆木島化工新材料中試基地、金普新區科技成果轉化（技術轉移）中心、中科金普科學家成果轉化基地進行了重點推介。鵬城實驗室與大連人工智能計算中心大模型開源創新研究聯合體暨大連人工智能成果轉化基地揭牌成立。



補短板、強弱項、揚優勢，強化戰略科技力量培育，促進高質量科技成果源頭供給。對接會上，中國科學院長春應用化學研究所、大連化學物理研究所，北京化工大學、吉林大學、大連理工大學等9家高校和科研院所的科研團隊攜帶60餘項科技成果與大連企業展開對接交流。大連金普新區圍繞智能製造、化工新材料、生命健康、海洋食品四大重點產業，針對性地開展了科技成果專題撮合對接和科技成果轉化工作交流。



今年以來，大連市先後印發了《大連市科技成果轉化專項資金管理辦法》《大連市提高科技成果本地轉化率實施方案》《大連市科技成果轉化工作機制》，進一步健全完善科技創新工作體制機制，以資金和政策引導促進科技成果本地轉移轉化，並篩選出技術成熟度高、與大連重點產業結合緊密的科技成果進行推介發布，達成各類合作意向100餘個，有效提高了科技成果撮合對接成功率，科技創新引領經濟社會高質量發展成效明顯。



原馳表示，開展精準化科技成果撮合對接，促進成果轉化項目與企業技術需求有效結合，把科技創新與成果轉化擺在經濟社會發展的核心位置優先謀劃、優先推進，激發科技成果轉化市場化需求，提升科技成果轉化全要素服務水平，努力彰顯在東北全面振興發展中的新擔當、新作為，為譜寫大連市“兩先區”高質量發展新篇章提供堅強科技引領。