青岛海关：罐箱监管改革让140余家企业受益

中評社北京11月17日電／据科技日报报导，近日，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司的10个罐式集装箱在青岛海关所属黄岛海关按空箱传输舱单，验放后装船离境，这批罐式集装箱将在国外装载溴素后再返回黄岛口岸进口。



“对于空的自有罐式集装箱，原先进出境时需要按照‘暂时进出货物’监管方式，办理暂时进出口备案与通关手续，在海关规定期限內复运出境或进境后销案。”该公司海运部副经理苟芦芳说，得益于海关的监管模式改革，我们现在仅用舱单就可以完成空罐的进出口通关，更便于企业开展进出口业务。



山东作为我国化工品生产、贸易大省，由於使用罐式集装箱承运液态化工品具有经济实惠、快捷高效与安全性高等特点，部分企业通过购买罐式集装箱承运进出口液态化工品，在国际贸易中周转循环使用。



在传统监管通关模式下，企业自有集装箱没有纳入船公司的集装箱调运体系，企业进出境自有罐式集装箱需要办理暂时进出口备案与通关手续，並单独申报报关单，还需要缴纳一定金额的保证金，通关时间较长，手续较为繁琐。



青岛海关扎实开展主题教育，充分利用“关企面对面”平台，对接企业发展诉求，根据“企业点题、海关答题”推动高质量发展的理念，开展调查研究，多渠道瞭解行业企业诉求，梳理海关监管规定沿革与立法背景，研判改革可行性依据，推演罐式集装箱监管通关模式改革路径。



在青岛海关指导下，黄岛海关对接辖区企业诉求，制定了企业自有罐式集装箱监管通关模式改革方案，並于9月12日正式实施。



新模式下，企业进出自有罐式集装箱空箱不再以“暂时进出货物”监管方式申报报关单，海关按照进出境空箱模式进行监管，船舶代理企业发送空箱舱单与验放申请，海关系统自动审核、放行，实现了快速验放。而对于装载了化工品的重箱，企业只需对集装箱中商品进行报关，企业自有罐式集装箱本身无需申报，也不再缴纳保证金。



“企业进出自有罐式集装箱不再需要提交报关资料进行审批和报关，提高了通关效率、降低了成本费用，每票罐式集装箱可节省通关时间3天以上，减少报关等费用约200元。”苟芦芳介绍，新模式不再需要缴纳保证金，为企业降低了进出口贸易成本。

